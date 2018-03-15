В среду, 14 марта, во всех районах Киева одновременно начались работы по ямочному ремонту дорог. Сотрудники «Киевавтодора» работают в круглосуточном режиме, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Литой асфальт представляет собой смесь битума и минерального порошка, разогретой в специальных условиях до температуры 200-250 градусов.

Важно, что эту смесь можно укладывать даже во влажную и холодную погоду – лишняя влага просто испаряется кипящей смесью.

«Литой асфальт – один из лучших материалов для высококлассного дорожного покрытия, рассчитанного на большие нагрузки. Сегодня этот вид асфальта широко используют для ремонта дорог во Франции, Германии, Швейцарии. Его можно применять при температуре до -20° C. Он нечувствителен ни к циклам замерзания-оттаивания, ни сезонным движениям почв, поскольку он гибкий и монолитный. Эту смесь можно укладывать даже во влажную и холодную погоду – лишняя влага просто испаряется кипящей смесью», - сказал директор Департамента Сергей Симонов.

Для работы в холодное время года автодоровци используют литые асфальтобетоные смеси, рециклеры и холодный асфальтобетон.

А уже при благоприятных погодных условиях дорожники начнут работы по текущему и капитальному ремонту улично-дорожной сети Киева.