Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке. Об этом она заявила на пресс-конференции.

По словам Гонтаревой, она покинет свой пост 10 мая.

«Находясь почти 3 года на должности главы Нацбанка, я приняла решение покинуть эту должность. Я подала Президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года. Как я и обещала, сообщаю вам за месяц. Это уже такая устоявшаяся практика в Нацбанке, сообщать о каких-либо изменениях за месяц», – отметила она, сообщает 112 Украина.

При этом Гонтарева подчеркнула, что если Верховная Рада проголосует за ее увольнение раньше этого времени, то она уйдет с должности раньше. «Готова доложить на пленарном заседании ВР о результатах моей деятельности на должности главы Нацбанка», - сказала она.

«Я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы сделаны. Надеюсь, что Президент в ближайшее время примет мою отставку и направит соответствующее представление в ВР. Впервые в истории нашей страны отставка председателя НБУ не является политическим решением», - сказал она.

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля глава Национального банка заявила журналистам и участникам акции протеста под своим домом, что пишет заявление об отставке.

Позже в НБУ заявили, что Гонтарева еще не написала заявление об отставке.

1 апреля председатель Нацбанка заявила, что полностью выполнила свою задачу и хочет отдохнуть.