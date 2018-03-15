Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог, прежде всего тех, которые отремонтировали в 2017 году, и требует привлечь к ответственности подрядные организации, некачественно выполнившие дорожные работы. Об этом он сказал во время специального совещания с участием руководства Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Одновременно глава правительства настаивает на необходимости быстрого внедрения нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы «500-500-1000».

«Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году. Ожидаю срочный план проверки и решение о создании контрольных групп для проверки дорог - сказал Гройсман. - Все исправления дорожных работ должны проходить за счет подрядных организаций, которые некачественно выполнили свою работу».

Участники совещания отметили, что в этом году план финансирования дорожной отрасли составляет 45,7 млрд грн. По плану, работы будут вестись на 218 объектах. Почти 60% проектной документации уже подготовлено. Кроме того, вышел обновленный стандарт строительства, который «должен стать настольным учебником» для дорожных служб.

Одновременно ведется подготовка проектов концессионных дорог. Одной из них, по плану, может стать дорога «Краковец - Львов». Интерес инвесторов к этому проекту, как заверили в «Укравтодоре», есть.

Глава правительства обратил внимание, что сейчас погодные условия не позволяют масштабно начать дорожные работы.

«В этом году мы приступим к работе в апреле. Надо разобраться со всеми подрядчиками, со всеми службами, чтобы они были готовы», - сказал он.

В 2017 году в Украине реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели 2016 года. Дорожные работы велись на трассах по всей территории Украины. Внушительный перечень этих инициатив вошел в программу «500-500-1000» - своеобразный план строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1000 наземных пешеходных переходов на дорогах Украины. Дорожный бюджет 2017 превысил 30 млрд грн.