В понедельник, 12 марта, в Греции очередной украинский моряк получил огромный срок по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев.

Греческая судебная система осудила 40-летнего Дениса Бровченко до 180 лет заключения, сообщил ТСН брат осужденного Андрей.

Скандал с осуждением украинцев в Греции по подобными обвинениям набрал обороты в феврале 2018 года, когда родные задержанных совместно с представителями офиса омбудсмена дали пресс-конференцию в Киеве и публично обратились за помощью в МИД.

Осужденные и их родственники жалуются, что украинские дипломаты не прилагают соответствующих усилий для помощи морякам. Ведь приговоры, которые им присуждают греческие суды, неадекватные. Они достигают 25-200 лет. Убийцы и наркоторговцы получают гораздо меньшие сроки, а граждане ЕС и турки, задержанные по таким же обвинениям в перевозке нелегалов, отсиживают в греческих тюрьмах лишь по несколько лет.

Денис Бровченко высказал предположение, что дипломаты других стран каким-то образом договариваются с Грецией относительно своих осужденных граждан. Об этом он сказал в своем обращении из тюрьмы Коридаллос в Афинах.

Напомним, ранее у омбудсмена заявили, что в тюрьмах Греции находятся около 200 украинских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.

В феврале директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев сообщил, что в Греции 42 гражданина Украины осуждены и 78 продолжают находиться под следствием по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.