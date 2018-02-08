В Греции 42 гражданина Украины осуждены и 78 продолжают находиться под следствием по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, передают Українські Новини.

«Всего 120 граждан Украины или осуждены (цифра 42 входит в это число), или пребывают под следствием. Я говорю, по меньшей мере 120, поскольку динамика достаточно негативная. Количество граждан Украины, которые задержаны или осуждены за перевозку нелегальных мигрантов, растет. Поэтому мы говорим, что проблема системная», - сказал Погорельцев.

Вместе с тем, по его словам, консулы предоставляют всю возможную помощь осужденным гражданам.

Так, в 2016 году консул Украины в Греции или сотрудники консульской службы 12 раз посетили осужденных в пенитенциарных учреждениях Греции граждан Украины, в 2017 году – 26 граждан и с начала текущего года консулу удалось совершить 2 визита к осужденным гражданам.

8 февраля консул примет участие в судебном заседании относительно 3 задержанных по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Он также подчеркнул, что за указанную противоправную деятельность в Греции следует тюремное заключение на длительные сроки –украинцы, в частности, осуждены на сроки от 8 до 25 лет.

Кроме того, Погорельцев подчеркнул, что консулы в полной мере оказывают помощь задержанным и осужденным, не было ни одного судебного заседания по делу украинцев, которое не было бы обеспечено переводчиком или защитой.

Также осужденные или обвиняемые получают юридические консультации, вещи первой необходимости (средства гигиены, теплую одежду, продукты).

Напомним, накануне у омбудсмена заявили, что в тюрьмах Греции находятся около 200 украинских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.