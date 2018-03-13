также в разделеСтолица
В Киеве частично перекроют проспект Леся Курбаса 30
На столичном Подоле мужчина устроил стрельбу в магазине, ранена женщина 32
В Киеве неизвестные подожгли часовню УПЦ МП 57
Инцидент с Левченко расследуют как насилие в отношении госдеятеля 59
Трое киевских полицейских после ночного ДТП – в тяжелом состоянии 141
Полиция: Левченко пытался бросить «коктейль Молотова» 62
В Киеве жестоко избили нардепа 223
Сегодня в киевском метро можно расплатиться стихами Шевченко 37
В центре Киева перекрыли улицы и отменили остановки общественного транспорта 95
Активисты прорвались к памятнику Шевченко через кордон полиции 507
В Киеве вандалы повредили выставку «Украинская революция 1917-1921» 54
В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан 131
СМИ назвали имя полицейского, бросившего гранату в сбушников 94
Взрывы в Киеве: Гранаты в сбушников бросил экс-беркутовец 96
В Киеве начали демонтировать «рекламу на колесах» 35
В Киеве гранатой взорвали автомобиль 981
В Киеве сносят МАФ-ресторан, который вырос из сигаретного ларька 690
За год в Украине стало вдвое больше миллионеров 129

С 7 по 11 марта столичные коммунальщики переместили эвакуаторами 30 припаркованных автомобилей, которые мешали расчищать улицы от снега.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на зампредседателя Дмитрия Давтяна.

По его словам, с начала марта сотрудники КП «Центр организации дорожного движения» совместно с патрульной полицией провели работу по перемещению автомобилей, которые мешали уборке снега и движению общественного транспорта по выделенным полосам на улицах Жилянской и Антоновича. С 7 по 11 марта коммунальщики взялись за центральные улицы, где из-за брошенных машин существенно сократилась пропускная способность движения транспорта.

«Парковка авто в неположенных местах – ключевая причина возникновения сложностей во время чистки и вывоза снега с улиц столицы. Для эффективной работы снегоуборочной техники и предотвращения возникновения заторов в городе мы осуществляли эвакуацию авто. В выходные эвакуация проводилась на улицах Жилянской, Антоновича, Прорезной, Михайловской, Ярославов Вал, Пушкинской, Богдана Хмельницкого и других. Прошу водителей быть ответственными и парковать авто только в разрешенных местах», - сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

«Мы неоднократно обращались к водителям с просьбой не оставлять автомобили вдоль дорог. Из-за них специалисты имели существенные сложности с уборкой снега, правые полосы движения оказались буквально завалены автомобилями и снегом. Конечно, их перемещение с помощью эвакуаторов создает проблемы для движения транспорта. Поэтому мы решили в выходные, когда интенсивность движения, особенно в центре города, значительно ниже, максимально принять меры по перемещению оставленных на проезжей части улиц автомобилей и уборки снега», - отметил Давтян.

В целом, сообщил он, было перемещено около 30 единиц автотранспорта, оставленного владельцами.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги