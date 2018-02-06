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В тюрьмах Греции находятся около 200 украинских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.

Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга, передает Громадське.

Некоторым из задержанных уже вынесли обвинительные приговоры – украинцев приговаривают к 50, 200 и даже 400 лет заключения, рассказал Чаплыга на совместном с родственниками заключенных моряков брифинге в Киеве.

Родственники задержанных, ожидающих рассмотрения своих дел, обратились в офис омбудсмена с просьбой посодействовать в обеспечении права на справедливый суд.

В частности, через украинское консульство предоставить переводчика, без которого задержанные не могут общаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют.

По словам Чаплыги, офис омбудсмена в ближайшее время сконтактирует со своими коллегами в Греции, чтобы обсудить положение украинских моряков.

Напомним, 5 января в Киев вернулись украинские моряки, которые с августа находились в Сирии. 
ForUm

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