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В Киеве с 15 марта в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение на участке проспекта Леся Курбаса, сообщает пресс-служба КГГА.

«С 15 марта в связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки будет закрыто движение транспорта на пересечении просп. Леся Курбаса с ул. Гната Юры и ул. Владимира Покотило. Ограничение будет действовать в направлении Кольцевой дороги», - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ремонтом, и выбирать другие маршруты движения.
ForUm

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