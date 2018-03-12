Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского Художественного театра имени Чехова, художественным руководителем которого он был.

«Олег Павлович скончался после тяжелой продолжительной болезни», - сказали в театре. «О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», - добавили в МХТ.

Табаков - народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997), премии президента РФ в области литературы и искусства (2002).

Лауреат премий «Золотой овен» (1994), «Золотая маска» (1996; 2016 - почетная номинация «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»), премии им. Станиславского (1997), «Хрустальная Турандот» (1999, 2004, 2011, 2015), «Чайка» (2003, 2005), «Кумир» (2011), «Звезда театрала» (2014) и др.

Напомним, в ноябре 2017 года Табаков попал в реанимацию. Медики диагностировали у знаменитого артиста сепсис.



