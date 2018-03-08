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В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире 5 канала, комментируя заявление венгерского посла о том, что Венгрия имеет право  раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

«А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии», - сказала Зеркаль. «У нас сейчас все это запланировано ... с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине», - подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, Украина заняла достаточно жесткую и неизменную позицию относительно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов. Зеркаль отметила, что Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, относительно всех стран-соседей. При этом она добавила, что из-за заявления Кешкеня не будут высылать. «Ну что мы сейчас должны депортировать посла ... (Это) не дипломатично», - сказала Зеркаль, сообщает УНИАН.

В то же время, комментируя тот факт, что в отдельных населенных пунктах в Закарпатской области на учреждениях размещены венгерские флаги, заместитель главы МИД выразила мнение, что в области не проведена децентрализация.

«Если бы децентрализация состоялась в Закарпатье, как она происходит в других регионах Украины, то не было бы никаких проблем», - считает Зеркаль.

Напомним, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, комментируя информацию о том, добивается ли Венгрия автономии в Закарпатской области Украины, выдавая венгерские паспорта нацменьшинству и финансируя там инфраструктурные проекты, заявил, что в автономии ничего плохого нет.
ForUm

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