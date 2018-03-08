В центре Киева на улице Владимирской неизвестный из гранатомета выстрелил в террасу ресторана, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.