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Операция Объединенных сил, предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса, не исключает одновременного проведения антитеррористической операции. Об этом сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров на на брифинге в Минобороны.

Он отметил, что операция Объединенных сил начнется с появлением соответствующего указа Президента Украины - о начале проведения этой операции.

Отвечая на вопрос, завершается ли антитеррористическая операция, Бобров сказал: «Не отождествляйте АТО с операцией Объединенных сил - это совсем разные вещи, и одно не исключает другого. Мало того, я убежден, что антитеррористическая операция продолжится, независимо от того, когда начнется и когда закончится операция Объединенных сил. АТО будет завершена, когда последний участник незаконного формирования, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы».

Бобров отметил, что проведение АТО предусмотрено законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ, сообщает LIGA.net.

«Такая операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается. И независимо от выполнения норм этого закона, решение о продлении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ», - отметил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли этого закона для того, чтобы не вводить военное положение, Бобров сказал: «Этого закона будет достаточно. И я убежден, что с реализацией этого закона временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей будут освобождены, а также это даст возможность Украине вернуть временно оккупированный Крым». 

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко. 

24 февраля закон вступил в силу.

Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. 
ForUm

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