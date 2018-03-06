Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение объявить о завершении кризисной ситуации в энергетике.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.

«Кризисный комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации», – отметил он.

По словам Белявского, энергосистема Украины перейдет в штатный режим работы с 7 марта.

Как сообщал ForUm, 1 марта «Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил отказался поставлять газ в Украину.

После этого Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.