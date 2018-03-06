также в разделеЭкономика
«Нафтогаз» планирует новый арбитраж из-за заниженной стоимости транзита 48
S&P: Без украинского транзита «Газпром» рискует позицией на рынке ЕС 73
Украина усилила охрану ГТС 64
«Нафтогаз»: «Газпрому» не удастся расторгнуть контракты до конца их действия 78
«Нафтогаз» закрывает свое представительство в РФ 119
«Нафтогаз» получил от «Газпрома» информацию о расторжении контрактов 94
Минсоцполитики изменит механизм начисления пенсий 176
«Газпром» направил «Нафтогазу» уведомление о расторжении контрактов 103
ГФС объяснила, за что оштрафовала «Нафтогаз» 57
В ФРГ возмущены отказом «Газпрома» поставлять газ Украине 275
В НБУ назвали банкноты-лидеры по подделке 51
«Нафтогаз» выставит «Газпрому» счет за 34% переплату за газ из ЕС 85
Украина закупила газ в Европе в 4 раза дороже российского 730
Еврокомиссия провела консультации с Украиной и РФ по газовому вопросу 265
Польская PGNiG готова поставлять газ в Украину весь год 168
Коболев назвал города, которые «прикрутили» больше всех 2225
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» 637
Украинцы за сутки сэкономили 25 млн кубов газа 96

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение объявить о завершении кризисной ситуации в энергетике.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.

«Кризисный комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации», – отметил он.

По словам Белявского, энергосистема Украины перейдет в штатный режим работы с 7 марта.

Как сообщал ForUm, 1  марта «Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил отказался поставлять газ в Украину.

После этого Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги