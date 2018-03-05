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Во время покупки Украиной газа у Евросоюза его стоимость поднималась до $1325 за тыс. куб.м, заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Отвечаем на ложь псевдоэкспертов, которые сейчас говорят, что цены не поднимались до уровня 1000 долл. за тыс куб м. Поднимались. Даже до 1325 долл. Поднимались», - написал он в Facebook.

Ранее Витренко написал, что газ напрямую из России обошелся бы в четыре раза дешевле.  

 

Как сообщал ForUm, 2 марта «Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.
ForUm

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