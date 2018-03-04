В ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможны вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на данные разведки.

«По имеющейся информации, незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных сил Украины, так и против гражданского населения. При этом они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной тактике, когда, обстреливая позиции украинской армии, одновременно ведут огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов», - говорится в сообщении.

В штабе заявили, что возможные провокации связаны с договоренностями Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени).

«Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов», - отмечается в сообщении.

К преступным действиям боевики планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала «Россия-24», которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в пятницу, 2 марта, объявила о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе, начиная с 5 марта.