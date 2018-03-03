Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в пятницу, 2 марта, объявила о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе, начиная с 5 марта. Об этом говорится в заявлении ТКГ, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Сайдика, пишет DW.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей... подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины», - заявили в ТГК.

ТКГ в заявлении указала на важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избегания наступательных действий и разведывательных операций.

В заявлении также говорится о важности строгого запрета ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​вблизи них, а также умышленного обстрела гражданской инфраструктуры, в частности школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

Напомним, с 23 декабря 2017 года на Донбассе в очередной раз было объявлено перемирие, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась в Минске. Однако режим «тишины» неоднократно нарушался, стороны обвиняли друг друга в обстрелах.