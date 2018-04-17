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Штаб АТО опроверг информацию боевиков об обстреле района Луганска. Соответствующее сообщение опубликовано на странице штаба в Facebook.

«Сегодня в средствах массовой информации, подконтрольных оккупационной администрации РФ, активно распространяется информация о якобы обстреле силами АТО района Луганска, где проводились мероприятия по подготовке техники к параду.

По этому поводу штаб АТО заявляет, что это очередная неудачная попытка боевиков скомпрометировать силы АТО и скрыть от своих кураторов собственную несостоятельность и истинные причины инцидента», - говорится в заявлении.

По данным разведки, в указанном районе сосредоточения военной техники, которое еще несколько дней назад фиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ, произошло возгорание автомобиля, от которого пожар перекинулся на остальную технику. Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами, которые и сдетонировали при пожаре.

Кроме того, по инсайдерской информации из штаба 2 армейского корпуса российско-оккупационных войск, враждебная разведка не фиксировала передвижения артиллерийских подразделений сил АТО в указанный период. Также не фиксировали передвижения украинских подразделений накануне инцидента и представители миссии СММ ОБСЕ.

Как сообщал ForUm, сегодня ночью в районе аэродрома временно оккупированного Луганска, куда боевики согнали военную технику для проведения парада 9 мая, были слышны взрывы. 

На сайте боевиков сообщается, что четыре единицы военной техники, которые должны были участвовать в параде, были повреждены.

 
ForUm

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