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Госдепартамент США одобрил предлагаемую продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов, говорится в сообщении Пентагона.

«Система Javelin поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны», - говорится в заявлении Пентагона, сообщает Радио Свобода.

Ведомство заявило, что предлагаемая продажа не повлияет на военный баланс в регионе.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.

 
ForUm

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