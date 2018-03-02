Госдепартамент США одобрил предлагаемую продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов, говорится в сообщении Пентагона.
«Система Javelin поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны», - говорится в заявлении Пентагона, сообщает Радио Свобода.
Ведомство заявило, что предлагаемая продажа не повлияет на военный баланс в регионе.
Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.
Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.
В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.
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