НАК «Нафтогаз Украины» в случае невыполнения «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российская компания обязана выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл., должен добиваться ареста активов «Газпрома». Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«И если «Газпром» не заплатит эти деньги, НАК «Нафтогаз Украины» должен добиться арестов активов «Газпрома» и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно активов, которые задействованы, вроде «Северного потока-2», - подчеркнул Порошенко.

«НАК «Нафтогаз Украины» может рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и со стороны Президента. Это очень важно», - подчеркнул он.

По словам Президента, неуважение к выполнению решений суда имеет чрезвычайно важные геополитические последствия. «Как тогда вообще Европа может рассчитывать на надежность этого поставщика газа», - добавил Президент.

При этом он отметил: «О каком вообще «Северном потоке-2» или «Турецком потоке» может идти речь, когда компания официально заявляет в переговорах с НАК «Нафтогаз Украины», что она не собирается выполнять решение суда».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО, «Нафтогазу» было поручено инициировать арест активов «Газпрома» в Украине и за рубежом в случае невыполнения ими решений Стокгольмского арбитража и принять другие меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и бесперебойного транзитного поставки газа в Европу в условиях низких температур.

Напомним, «Нафтогаз» 22 декабря выиграл арбитраж по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщали, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов Украине.

В свою очередь глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что НАК готов отсудить у российского газового монополиста «Газпрома» иностранные активы, включая газ и газопроводы «Северный поток – 1, 2», если он не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража.