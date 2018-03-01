Российскому газовому монополисту компании «Газпром» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов Украине, сообщил в ходе пресс-конференции коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.



«Обязательство «Газпрома» заплатить эти средства начинается со вчерашнего дня, то есть уже сегодня начисляются проценты за то, что они не уплатили, и эти проценты превышают 0,5 миллиона долларов… Сегодняшний день пройдет уже не зря и 0,5 миллиона долларов «Нафтогаз» уже заработал», - сказал Витренко, сообщает УНИАН.

При этом он отметил, что, если «Газпром» не заплатит эту сумму – это будет беспрецедентным событием. «Это будет беспрецедентным, когда не выполняется решение арбитража, а особенно в таком деле, которое все в мире видят, видят результат, следят, и это действительно будет скандал. Это будут такие последствия для репутации «Газпрома», что мы все-таки рассчитываем, что в ближайшее время они заплатят нам эти 2,56 с процентами», - отметил Витренко.

Как ранее сообщал ForUm, НАК «Нафтогаз» 22 декабря выиграл арбитраж по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщали, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

В свою очередь в «Газпроме» не согласны с решением арбитража по контракту на транзит газа.