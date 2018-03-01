Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украианы» готов отсудить у российского газового монополиста «Газпрома» иностранные активы, включая газ и газопроводы «Северный поток – 1, 2», если он не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража по выплате украинской компании 2,56 млрд долл. Об этом на пресс-конференции заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы предполагаем, что они будут бороться, как и любая другая сторона, которая оказалась бы на их месте. У нас также есть средства для этой борьбы – это принудительное взыскание денег. У «Газпрома» есть много активов в Европе, во всем мире. Мы давно уже их инвентаризировали, и мы будем сейчас работать в этом направлении», - сказал он, сообщает УНИАН.

Также Коболев считает, что, не выполняя решения суда, «Газпром» подрывает свою репутацию как надежного партнера, в первую очередь в глазах европейских компаний. «Не выполняя решение трибунала, «Газпром» в очередной раз доказывает, что он является ненадежным партнером», - заявил глава «Нафтогаза».

По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, для того, чтобы отсудить у «Газпрома» иностранные активы, нужно обращаться в ту юрисдикцию (страну), где находятся эти активы, и в местном суде бороться за их взыскание. «Фактически все европейские страны присоединились к Нью-Йоркской конвенции по выполнению международных решений… У европейских стран есть много активов «Газпрома» (газ, Nord Stream 2, 1), которые можно принудительно отсудить», - добавил Витренко.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли «Нафтогаз» просто ждать оплаты, Коболев ответил: «Мы ждать ничего не будем. Это не наш метод. Мы уже позвонили в «Газпром» и попросили нам что-то заплатить». Коболев также добавил, что пока «Газпром» ничего не заплатил.

Как ранее сообщал ForUm, НАК «Нафтогаз» 22 декабря выиграл арбитраж по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщали, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов Украине.