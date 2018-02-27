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По предварительной информации, неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса Общества венгерской культуры Закарпатья, которое сдетонировало около 03:12 27 февраля.

Об этом сказал первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья) Иосиф Борто в комментарии Mukachevo.net.

По его словам, все, включая исполнителя, зафиксировали камеры видеонаблюдения, как на здании офиса КМКС, так и на других зданиях на Православной набережной в Ужгороде.

«С камер видеонаблюдения видно, что неизвестный принес сумку со взрывчаткой со стороны пешеходного моста, некоторое время ковырялся в ней под окном нашего офиса, а потом положил эту сумку прямо на подоконник и в 3:05 пошел в сторону венгерского консульства, далее по набережной. Через 7 минут после этого прогремел мощный взрыв, который услышала охрана соседних зданий и вызвала пожарных и полицию. Взрыв был такой силы, что сработала даже сигнализация на зданиях, расположенных на другой стороне реки, туда пошла ударная волна. Также в результате взрыва были выбиты оба окна офиса, а внутри него начался большой пожар, уничтоживший дотла весь офис, все помещения 2-этажного дома», - рассказал Борто.

По его мнению, преступник не является гражданином Украины.

«Уверен, что в Украине и на Закарпатье в частности не найдется человека, который бы совершил это преступление. У нас есть националисты, ультранационалисты, но я не думаю, что это сделали граждане Украины», - отметил чиновник.

Ранее о взрыве, который предшествовал пожару в офисе КМКС, сообщали сначала источники Mukachevo.net в правоохранительных органах, затем об этом писали и венгерские СМИ.

Напомним, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания.  Пострадавших нет.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».
ForUm

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