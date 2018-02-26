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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает саботажем забастовку в Национальном медицинском университете имени А.Богомольца. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook

«О событиях в НМУ им. А. Богомольца. Это не забастовка студентов и преподавателей – это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ», – отметила она.

Супрун призвала не путать два кардинально разных явления - самоорганизованное студенческое движение и спущенную сверху инициативу срыва учебного процесса, в заложниках которой оказались тысячи будущих врачей. «Проблема не в комиссии Минздрава Украины, которая должна была осуществить элементарную проверку документации, а в страхе потерять безграничную власть и нездоровое представление о границах собственных полномочий руководством НМУ», – подчеркнула и.о. министра.

«Студенты НМУ - свободные люди, которые хотят учиться, и тому подтверждением является их искреннее возмущение наручниками на дверях учебных корпусов. Сегодня в 13:00 студенты, преподаватели и общественные активисты, которые готовы говорить об этой ситуации в НМУ, придут в УКМЦ напрямую пообщаться с журналистами. Не бойтесь говорить правду! Если по каким-то причинам вы не можете присутствовать - сообщайте мне на страницу важную информацию. Статья 44 Конституции Украины: никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке», – подытожила Супрун.

Напомним, утром 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

Как заявили в Минздраве, студенты-стоматологи этого университета стали единственными среди 13 медицинских вузов, для которых не состоялся лицензионный экзамен.

По данным министерства, руководство медуниверситета им. Богомольца не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов, сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.

Супрун уверяет, что ректора Амосову отстранили от должности, чтобы разобраться в ситуации со срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

26 февраля студенты и трудовой коллектив НМУ объявили бессрочную забастовку
ForUm

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