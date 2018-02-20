Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения по изменению формата АТО во исполнение закона об реинтеграции Донбасса. Об этом он сказал во время заседания Военного кабинета, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Кроме того, Порошенко поручил предложить кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе, представить Стратегический замысел применения ВСУ и других составных частей обороны.

Он призвал внести на его рассмотрение кандидатуру командующего объединенных сил до 1 апреля.

Президент также обратился ко всем участникам совещания, в частности к секретарю СНБО Александру Турчинову, министру внутренних сил Арсену Авакову и главе Службы безопасности Василию Грицакуа относительно подготовки нормативных актов во исполнение закона для обеспечения необходимого прямого подчинения командующему объединенных сил, уточнения механизма принятия решений, расширения и конкретизации этих шагов.

Порошенко отметил, что указанный закон определяет, устанавливает основные параметры защиты гражданских прав и свобод гражданского населения. «И очень важно, что этот Закон обеспечивает правовой механизм, в том числе политико-дипломатическим путем, возвращение этих территорий», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, сегодня, 20 февраля, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.