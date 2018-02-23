Адвокат экс-министра финансов Юрия Колобова Игорь Фомин заявляет, что его клиент не давал разоблачительных показаний.

Об этом он сказал Украинской правде.

«Такого не было. Не было обличительных показаний», - сказал он, комментируя сообщение ГПУ о том, что дело против Колобова закрыто в связи с предоставлением им обличающих показаний и окончанием сроков исковой давности.

«Я позвонил в ГПУ и отметил, что если они не опровергнут эту информацию, я подам на них в суд», - добавил Фомин.

Он рассказал, что Колобова два раза допрашивали в Испании.

«Его допрашивали в Испании дважды. Когда получил подозрение – это было в Мадриде. Второй раз, когда меняли подозрение к нему, когда была переквалификация, после проведения экспертизы. Эксперт-полиграфолог подтвердил обстоятельства, что никаких хищений и причинения убытков государству не совершено и переквалифицировали на служебную халатность. Это было в Барселоне», - сказал Фомин.

Он также добавил, что после этого есть два решения Печерского суда.

«И фактически Испания дала ему политическое убежище», - подытожил Фомин.

Как известно, 21 февраля 2018 Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова, подозреваемого в присвоении средств, из-за истечения сроков давности.

В Генпрокуратуре объяснили закрытие дела против Колобова тем, что он дал обличающие показания и истечением срока исковой давности.

Но через 1,5 часа после выхода материала в редакцию позвонили из ГПУ и попросили исключить из новости абзац об обличительных показаниях. В Генпрокуратуре аргументировали это тем, что дали ложную информацию.