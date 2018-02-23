Следствие выясняет, каким образом бывший народный депутат Александр Шепелев оказался на территории Украины.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает Укринформ.

«Способ пересечения государственной границы гражданином Шепелевым сейчас является предметом уголовного производства. На счет того, что он письменно обращался к руководству государства или в нашу спецслужбу (по сотрудничеству с правоохранителями, - ред.), то я не видел ни одного документа ни в декабре прошлого года, ни позже», - сказал Кононенко.

Напомним, Шепелева задержали под Киевом 8 февраля.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

9 февраля в Печерский райсуд, который должен избрал ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.