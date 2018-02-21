Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил адвокат Игорь Фомин.

Это решение суд принял сегодня в связи с истечением срока давности.

В декабре 2017 года представитель Генпрокуратуры обратился в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности Юрия Колобова, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 367 Уголовного кодекса (служебная халатность).

В январе суд удовлетворил ходатайство адвоката о том, что Колобов примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Как говорится в судебном решении, Колобов зарегистрирован и проживает в городе Аликанте (Испания).

Напомним, Колобов подозревается в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Он был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года.

В марте 2016 года Генеральная прокуратура Украины получила отказ Испании в экстрадиции Колобова.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-министр финансов может пойти на сделку со следствием.