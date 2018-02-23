Из 323 установленных в Украине памятников, которые посвященны истории польского народа в ХХ веке, 166 не имеют разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти со ссылкой на отчет главы ИНП Владимира Вятровича.

«Институтом создан перечень памятников и памятных знаков, посвященных истории польского народа в ХХ веке, установленных на территории Украины. В перечень внесена информация о 323 объектах, из которых 166 не имеют необходимых разрешительных документов», – отметил он.

Также, по информации Вятровича, ИНП сформирован перечень украинских памятников и памятных знаков, установленных на территории Республики Польша в честь украинцев - жертв войн и политических репрессий. В перечень внесены 76 объектов.

«Указанные сведения верифицированы с руководителями Объединения украинцев Польши и исследователями украинских мест памяти на территории Республики Польша», – подчеркнул он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на сегодняшний день в Польше разрушены восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены.