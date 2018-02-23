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Генпрокуратура объясняет закрытие дела против экс-министра финансов Юрия Колобова, подозреваемого в хищении средств, тем, что он дал обличающие показания, а также истечением сроком исковой давности.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Украинской правды.

«Во время досудебного расследования Колобов был несколько раз допрошен, и во время допросов дал показания, изобличающие других участников преступления, рассказал об обстоятельствах совершения преступления, способствовал органу досудебного расследования», - говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что показания Колобова подтвердил полиграф.

«Согласно заключению судебной психологической экспертизы (полиграф) Колобов не вступал в преступный сговор с целью завладения, растраты государственных средств и не растрачивал государственные средства», - говорится в ответе.

Таким образом, сообщают в ГПУ, следователи пришли к выводу, что Колобов к присвоению средств (ч. 5 ст. 191 УК) и пособничеству (5 ст. 27 УК) не причастен.

«Поэтому 16.11.2017 его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия)», - говорится в ответе на запрос.

Уже на следующий день – 17 ноября – в Генпрокуратуру поступило ходатайство Колобова о закрытии уголовного производства в отношении него в связи с истечением сроков давности, которое удовлетворили.

А 7 декабря 2017 прокурор в уголовном производстве направил в Печерский райсуд Киева ходатайство об освобождении Колобова от уголовной ответственности за «служебную халатность» для рассмотрения по существу.

В то же время в ГПУ добавили, что институт освобождения от уголовной ответственности не осуществляет декриминализации деяния, а освобождает конкретное лицо от ответственности за совершенное им преступление.

«Следовательно, освобождение от уголовной ответственности не означает оправдания лица или признания его невиновным», - говорится в ответе.

По данным следствия, в 2012 году из госбюджета незаконно выделили 220 млн гривен на телекоммуникационную сеть спецназначения, которую в дальнейшем ввели в эксплуатацию.

30 сентября 2014 по факту незаконного финансирования за счет бюджета телекоммуникационной сети спецназначения Колобову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение средств) УК Украины.

Генпрокуратура принимала меры по экстрадиции Колобова, но суд Испании 15 января 2016 принял решение о том, что он не подлежит выдаче Украине.

В ГПУ также добавили, что убытки, установленные в уголовном производстве, фактически государству возмещены, поскольку решениями киевских судов имущество и 92,79% акций ОАО «Укртелеком» возвращено государству, а построенная телекоммуникационная сеть за незаконно выделенные из бюджета 220 млн гривен находится на балансе «Укртелекома».

Как известно, Колобова подозревали в хищении средств и соучастии в хищении денег, совершенными в крупном размере и в составе организованной группы.

В середине октября 2017 ГПУ сообщила, что неизвестные пытались освободить Колобова из-под стражи с помощью фальшивого письма якобы от имени Генпрокуратуры Украины.

В ГПУ сообщали о намерении допросить Колобова в Испании, также генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Колобов может подписать соглашение со следствием.

21 февраля 2018 Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.
ForUm

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