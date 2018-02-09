Депутаты Киевского городского совета во время заседания Постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержали петицию №6972 с просьбой снести так называемую часовню УПЦ (Московского патриархата) возле фундамента Десятинной церкви в Киеве как незаконную. Об этом сообщает Радио Свобода.

Депутаты решили рекомендовать киевскому городскому голове поддержать петицию и поручить структурным подразделениям исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение правонарушений в кратчайшие сроки.

Во время заседания петицию №6972 поддержали все восемнадцать присутствующих депутатов.

Петиция о сносе незаконной часовни собрала более десять тысяч подписей. Именно такое количество необходимо, чтобы обращение рассмотрели представители власти.

Часовня расположена на территории Национального музея истории Украины в центре Киева. По мнению авторов петиции, территория, на которой построена часовня УПЦ (МП), «принадлежит к особо ценным землям историко-культурного назначения».

На сайте Киевского городского совета отмечают, что петиции, которые собирают необходимое количество подписей, власти должны рассмотреть в течение 90 дней.

В то же время директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская сообщила, что иск в суд против религиозной организации, которая занимается незаконной застройкой, будет подавать сам музей.

Сейчас Сосновская собирает оригиналы документов, которые каким-либо образом могут подтвердить незаконность возведенной постройки, и просит государственные органы и правоохранителей ей в этом помочь.

Как известно, 25 января представители организаций С14, «Традиции и порядок» и «Сокол» демонтировали информационный борд часовни УПЦ (МП) возле Десятинной церкви в центре Киева.

25 января полиция задержала 33-летнего и 36-летнего жителей Киева за поджог Десятинного монастыря УПЦ (МП).

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца с альтернативой залога.

5 февраля суд отпустил их на поруки.