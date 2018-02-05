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Апелляционный суд Киева освободил подозреваемого в попытке поджога в центре столицы сооружения УПЦ (МП) архитектора Алексея Шемотюка из-под стражи на личные поруки народных депутатов и представителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также суд обязал подозреваемого сдать паспорта и другие документы, дающие ему право въезда/выезда из Украины, сообщает УНИАН.

Кроме того, Шемотюк обязан находиться в Киеве и без разрешения следователя не покидать город. Присутствующие на заседании суда активисты и товарищи Шемотюка встретили это решение одобрительными возгласами.

Перед этим Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов Александра Горбаня.

Как известно, 25 января представители организаций С14, «Традиции и порядок» и «Сокол» демонтировали информационный борд часовни УПЦ (МП).возле Десятинной церкви в центре Киева.

25 января полиция задержала 33-летнего и 36-летнего жителей Киева за поджог Десятинного монастыря УПЦ (МП).

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца с альтернативой залога.

3 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что столичная прокуратура будет просить о смягчении меры пресечения для задержанных.
ForUm

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