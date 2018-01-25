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Представители организаций С-14, Традиции и порядок и Сокол демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле Десятинной церкви в центре Киева.

Об этом сообщается на странице С-14  в Facebook.

«Пришли к самозахваченной Моспархатом земли возле раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж», - говорится в сообщении.

Активисты опубликовали фото демонтажа стенда с помощью циркулярной пилы.    

Часовню на Замковой горе Киева возвели священники Украинской православной церкви Московского патриархата в 2011 году.

 
ForUm

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