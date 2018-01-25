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В Киеве полицейские задержали мужчин, которые пытались поджечь монастырь.

По данным пресс-службы столичного главка, происшествие случилось ночью по улице Владимирской в ​​Шевченковском районе столицы. В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью. Все это изъяли и направили на экспертное исследование.

Правоохранители оперативно установили лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления.

Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

 
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