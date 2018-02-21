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В зоне АТО в результате обстрела боевиков погибла военный медик. Об этом сообщает пресс-служба Десятой отдельной горно-штурмовой бригады.

«Сегодня при предоставлении гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра – медик, военнослужащий и человек с большим сердцем – Сабина. Еще один военнослужащий ранен», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля боевики совершили 15 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В результате погиб 1 украинский военнослужащий, пятеро получили ранения, еще двое получили боевые травмы.
ForUm

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