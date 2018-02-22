Посол Швейцарии в России Ив Росье заявил, что швейцарские парламентарии активно работают над тем, чтобы вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

По его словам, вопрос возвращения российской делегации в ПАСЕ будет обсуждаться на запланированном в ближайший месяц заседании с участием спикера ПАСЕ Микеле Николетти и генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, сообщает «Новое Время».

«Возвращение российской парламентской делегации в ПАСЕ является приоритетной задачей. Швейцарцы активно над этим работают», - сказал швейцарский дипломат.

Он уточнил, что швейцарские парламентарии намерены всячески способствовать урегулированию этого вопроса, чтобы уже до конца года все нюансы были устранены и как минимум в следующем году российская делегация начала работу в ПАСЕ.

Напомним, проект решения об изменении правил и процедур ПАСЕ, утверждения которого требуют в РФ, может быть представлен на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.