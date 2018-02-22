Сегодня, 22 февраля, возле села Сосна Винницкого района в дорожно-транспортное происшествие попали 5 автомобилей, в результате чего 9 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По информации следственного управления, около 7:50 на дороге Винница-Калиновка у поворота на село Сосна водитель автомобиля «Ситроен» съехал с дороги и столкнулся с дорожным знаком.

В это время водитель автомобиля «Рено» допустил столкновение с «ВАЗ 21099», который выезжал со второстепенной дороги. Для оказания помощи водителю «ВАЗа» люди вызвали скорую помощь.

В то же время со стороны Калиновки ехал «Мерседес», водитель которого столкнулся с «Ситроеном» и автомобилем скорой помощи. Также автомобиль «Мерседес» травмировал людей, находящихся у машины медиков.

В результате аварий пострадали 9 человек в возрасте от 35 до 60 лет. Все они госпитализированы в винницкую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции.

Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.