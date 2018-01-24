также в разделеПолитика
Турчинов и Волкер обсудили закон о реинтеграции Донбасса 36
Список кандидатов в ЦИК пополнился еще одной фамилией 23
ПАСЕ проголосовала резолюцию по Украине с «поправкой Новинского» 329
Кремль требует от Киева четкий ответ по военной технике в Крыму 90
Байден заявил о регрессе борьбы с коррупцией в Украине 212
Порошенко и Волкер обсудили «абсолютные приоритеты» по Донбассу 74
ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине 104
Обнародован список кандидатов в ЦИК 67
Порошенко рассказал генсеку НАТО о ситуации на Донбассе 43
В ПАСЕ за закрытыми дверями обсуждают возвращение России 114
Порошенко одобрил мониторинг госзакупок 39
Волкер прилетел в Киев 37
Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК 89
Хавич: За скандалом с мальдивским отдыхом Порошенко стоят Коломойский и Сорос 375
ПАСЕ приняла резолюцию о языках без упоминания об Украине 133
ЦПК: Нардепы хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение 232
Перед встречей с Сурковым Волкер посетит Украину 98
Ягланд считает аннексию и агрессию недостаточными для исключения РФ из СЕ 77

На июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть представлен проект решения об изменении правил и процедур ПАСЕ, утверждения которого требуют в РФ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на участников первого заседания ad-hoc (специального) комитета по разработке таких предложений. 

По словам председателя украинской делегации в ассамблее Владимира Арьева, президент ассамблеи Микеле Николетти предложил завершить работу комитета и представить наработанные предложения в конце июня, на заседании бюро летней сессии. «Это означает, что возвращение россиян в ПАСЕ возможно не ранее сентября», - уточнил депутат.

В то же время Арьев выразил сомнение в том, что позицию будет возможно согласовать в эти сроки. «Я считаю, что это очень амбициозная задача, потому что список вопросов очень большой», - пояснил он.

Представители РФ воздержались от выступлений на заседании. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, что они и в дальнейшем будут следить за дискуссией и подадут свои предложения к следующему заседанию комитета, которое состоится 8 марта.

Условием возвращения РФ в ассамблею он назвал полное снятие санкций.

«Я уверен, что Россия вернется в ПАСЕ. Но мы вернемся только после того, как из регламента  будет убрана норма, которая позволяет ограничивать полномочия национальных делегаций», - пояснил Толстой.

Он также подтвердил, что до принятия таких изменений Россия не будет платить взнос в бюджет СЕ.

Напомним, заседание спецкомитета ПАСЕ с участием российской делегации сделали закрытым.

ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

71
Теги