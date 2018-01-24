На июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть представлен проект решения об изменении правил и процедур ПАСЕ, утверждения которого требуют в РФ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на участников первого заседания ad-hoc (специального) комитета по разработке таких предложений.

По словам председателя украинской делегации в ассамблее Владимира Арьева, президент ассамблеи Микеле Николетти предложил завершить работу комитета и представить наработанные предложения в конце июня, на заседании бюро летней сессии. «Это означает, что возвращение россиян в ПАСЕ возможно не ранее сентября», - уточнил депутат.

В то же время Арьев выразил сомнение в том, что позицию будет возможно согласовать в эти сроки. «Я считаю, что это очень амбициозная задача, потому что список вопросов очень большой», - пояснил он.

Представители РФ воздержались от выступлений на заседании. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, что они и в дальнейшем будут следить за дискуссией и подадут свои предложения к следующему заседанию комитета, которое состоится 8 марта.

Условием возвращения РФ в ассамблею он назвал полное снятие санкций.

«Я уверен, что Россия вернется в ПАСЕ. Но мы вернемся только после того, как из регламента будет убрана норма, которая позволяет ограничивать полномочия национальных делегаций», - пояснил Толстой.

Он также подтвердил, что до принятия таких изменений Россия не будет платить взнос в бюджет СЕ.

Напомним, заседание спецкомитета ПАСЕ с участием российской делегации сделали закрытым.

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