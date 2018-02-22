Польша выступает за развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, потому что это важно для ее собственной безопасности.

Об этом, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает «Европейская правда».

Говоря об Украине после завершения министерских дебатов в Совете Безопасности ООН, Чапутович отметил, что было бы хорошо, если бы ООН тоже участвовала в решении конфликта на Востоке Украины, направивна этот участок миротворческие силы.

«По этому вопросу трудно достичь соглашения, но работа продолжается ... Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны, также из-за притока беженцев оттуда», - сказал Чапутович.

Министр отметил, что Польша придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности, вспомнив о действиях России за рамками принципов международного права, таких как аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году.