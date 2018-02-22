также в разделеПолитика
Порошенко обещает создать все условия, чтобы ученые не покидали Украину 19
Порошенко потребовал расследовать досмотр женщин в Оболонском суде 36
Швейцария собирается вернуть РФ в ПАСЕ уже в следующем году 35
Парубий: Бакулин и его помощники перестали выходить на связь 68
Госдеп: США инвестировали в успех Украины более $2 миллиардов 115
Счета Клюева в ЕС пока размораживать не будут 26
Саакашвили обещает вернуться в Украину гораздо раньше, чем через три года 38
Блогер: План Медведчука – вот истинная повестка переговоров между США и РФ 179
США не будут заставлять украинскую власть создать антикоррупционный суд 54
Олещук: Путин лично включился в обмен пленных только после встречи с Медведчуком в присутствии патриарха 75
Госдеп: «Северный поток-2» подорвет экономику и независимость Украины 89
У Трампа назвали цель предоставления Украине оборонительного вооружения 98
По ходатайству ГПУ суд закрыл дело против Колобова 80
Совет Европы принял новый план действий для Украины 104
Саакашвили на три года запретили въезд в Украину 80
Порошенко: Сомневающиеся в самоустранении Януковича могли обжаловать это в КС 36
Климкин рассказал, от чего зависит дата «нормандской встречи» 38
В Кремле отреагировали на подписание закона о Донбассе 572

Польша выступает за развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, потому что это важно для ее собственной безопасности.

Об этом, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает «Европейская правда».

Говоря об Украине после завершения министерских дебатов в Совете Безопасности ООН, Чапутович отметил, что было бы хорошо, если бы ООН тоже участвовала в решении конфликта на Востоке Украины, направивна этот участок миротворческие силы.

«По этому вопросу трудно достичь соглашения, но работа продолжается ... Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны, также из-за притока беженцев оттуда», - сказал Чапутович.

Министр отметил, что Польша придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности, вспомнив о действиях России за рамками принципов международного права, таких как аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

82
Теги