Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича отказался удовлетворить ходатайство адвокатов о повторном допросе в качестве свидетеля нынешнего Главы государства Петра Порошенко.

Защитники Януковича просили Оболонский райсуд Киева еще раз допросить свидетеля стороны обвинения Порошенко, поскольку считают, что вчера не смогли выяснить все обстоятельства из-за ограничения допроса по времени.

Прокуроры выступили против повторного допроса. Они подчеркнули, что защита имела все возможности допросить свидетеля, сообщает УНИАН.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что вчера защитники «слили допрос свидетеля обвинения». «Не знаю, может, вы это сделали намеренно, может, это такая тактика, и вы раскроете ее впоследствии?» - сказал он, обращаясь к адвокатам.

Посоветовавшись на месте, суд отказал в повторном допросе Порошенко, поскольку, по словам судьи, вчера «защите предоставлялась уникальная возможность допроса свидетеля, однако защита ею не воспользовалась».

Как ранее сообщал ForUm, 21 февраля Оболонский районный суд Киева допросил по видеосвязи Президента Петра Порошенко в рамках рассмотрения дела о госизмене бывшего президента Виктора Януковича.

Суд был вынужден досрочно прекратить допрос Главы государства из-за некорректных вопросов в его адрес со стороны защиты.