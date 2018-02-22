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США инвестировали в успех Украины более $2 млрд. Об этом на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

«Свободная и экономически успешная Украина является одним из наибольших страхов Кремля - и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели», - отметил Салливан.

По его словам, США поддерживают Украину в связи с тем, что она обладает большим неиспользованным потенциалом, сообщает УНИАН.

Кроме того, он подчеркнул, что борьба с коррупцией в Украине не менее важна, чем противодействие российской агрессии. «Эти две борьбы - две стороны одной и той же монеты. Приоритет обоих является вопросом национальной безопасности. Для Украины крайне важно стремиться к глубокой, всеобъемлющей и своевременной реформе», - добавил Салливан.

Напомним, в начале сентября 2017 года комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

В ноябре проект закона одобрил Сенат

12 декабря 2017 года оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп.

 
ForUm

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