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Европейские счета украинского депутата-беглеца Сергея Клюева пока не будут разморожены. Об этом сообщили в суде Европейского Союза.

Суд постановил сначала дождаться, пока истечет срок подачи апелляции, сообщает DW.

Будет ли оспаривать Европейский Совет снятие санкций против Сергея Клюева, спикеры ведомства не сообщают. Однако такое обжалование не имеет особого смысла, учитывая то, что санкции прекращаются 6 марта.

«Европейские институты изучат все имеющиеся варианты юридических действий и в подходящий момент примут решение относительно дальнейших действий», - отметил представитель Совета ЕС.

Как ранее сообщал ForUm, суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от марта 2017 о санкциях, которые были наложены на украинского депутата-беглеца Сергея Клюева и действовали до марта этого года.
ForUm

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