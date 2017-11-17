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Сенат США одобрил проект закона «О бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны», который предусматривает выделение 350 млн долл. для предоставления помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.

«Оборонный бюджет США на 2018 год, предусматривающий 350 млн долл. на помощь Украине, направлен на подпись президенту США. Таким образом, Конгресс завершил процедуру принятия указанного документа», - отметили в ведомстве.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и обороны. Так, в документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - уточнили в Посольстве.

Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

 
ForUm

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