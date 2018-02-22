Защита лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили будет оспаривать решение о запрете ему въезда в Украину, сообщает пресс-служба политсилы.

«По нашему мнению данное решение незаконно, поскольку в нем опять же дублируют решение ГМС и власти, на основе которых незаконным образом был задержан и вывезен Михаил Саакашвили. На момент похищения у Михаила Саакашвили был легальный статус пребывания в Украине, была подана кассация по дополнительной защите, действовала справка на пребывание в Украине. Поэтому мы это будем оспаривать в административном суде», - заявил адвокат Руслан Чернолуцкий.

Сам Саакашвили заверил, что он скоро вернется в Украину. «Я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, гораздо, гораздо раньше, чем через три года», – отметил он.

Напомним, лидеру «Руху нових сил» Михаилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу.