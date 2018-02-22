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В четверг, 22 февраля, из-за проведения футбольного матча на НСК «Олимпийский» будут временно закрыты три станции столичного метрополитена, сообщает пресс-служба подземки.

«В четверг, 22 февраля, состоится футбольный матч между командами «Динамо» (Киев, Украина) и «АЕК» (Афины, Греция) на НСК «Олимпийский». В связи с его проведением, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» на выход, «Площадь Льва Толстого» на вход», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

«Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за временные неудобства», – подчеркнули в метрополитене.
ForUm

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