Служба безопасности Украины передает пресс-центру штаба антитеррористической операции свои полномочия по аккредитации журналистов для работы в зоне АТО.

Такие изменения предусмотрены законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

«Мы передаем всю аккредитацию в пресс-центр АТО, - сказала она. - Мы направили Минобороны письмо с предложением упростить процедуру и передать всю аккредитацию в одно место. Ждем ответа», - сообщила Гитлянская.

Представитель штаба АТО Василий Лаба сообщил, что работа журналистов в зоне АТО не будет прекращаться.

«Работа СМИ на территории Донецкой и Луганской областей не будет прекращаться. В связи с принятием нового закона планируется разработка порядка работы журналистов. Возможно, немного подкорректирован существующий порядок работы с учетом изменения формата операции. Однако, что-то конкретнее можно будет говорить сразу же после выполнения поручений Президента Украины, верховного главнокомандующего ВС Украины, которые он поставил перед министром обороны и начальником Генштаба», - сказал представитель штаба АТО.

В Министерстве обороны сообщили, что пока аккредитацией журналистов, как и раньше, занимается СБУ и пообещали предоставить детальные разъяснения о дальнейшей работе журналистов в зоне АТО позже.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

В связи с этим Глава государства поручил министру обороны Степану Полторак и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения по изменению формата АТО.