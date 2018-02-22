Телеканал National Geographic в ближайшее время покажет документальный фильм о катастрофе самолета МН17, который был сбит на востоке Украины.

Это первый эпизод документального сериала «Расследования авиакатастроф» (Air Crash Investigation). Показ фильма состоится в воскресенье, 4 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на нидерландскую газету De Telegraaf.

Создатели фильма имели эксклюзивную возможность пообщаться с представителями Совета безопасности Нидерландов, которые занимаются расследованием катастрофы.

Издание отмечает, что фильм освещает проблемы, с которыми столкнулись следователи во время расследования катастрофы, однако он не ответит на вопрос «кто виноват?».

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.