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Президент Петр Порошенко утверждает, что в апреле 2014 года его автомобиль во время посещения пгт Изварино в Луганской области (сейчас временно оккупированная территория. - Ред.) был обстрелян. 

Об этом Глава государства заявил во время дачи показаний на заседании Оболонского райсуда по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщает LIGA.net.

По его словам, в апреле 2014-го он ездил в Луганск, чтобы встретиться с преподавательским составом одного из университетов. Встреча проходила недалеко от захваченного боевиками здания областного СБУ, и ее «пытались заблокировать молодчики».

После этого Порошенко решил съездить на украинско-российскую границу - в Изварино.

«Моя машина, по сообщению помощника, была обстреляна. И во время встречи с жителями Изварино тоже были провокационные выступления неизвестных людей, которые пересекли границу с российской стороны. Обстановка была очень напряженной и хорошо координировалась спецслужбами РФ», - рассказал он.

Напомним, допрос проводился в режиме видеоконференции по соответствующему ходатайству прокуратуры, которая сослалась на официальное прошение Администрации Президента.

Глава государства заявил об угрозе его жизни во время поездки в Крым 27 февраля 2014 года. 

Суд досрочно прекратил допрос Президента из-за некорректных вопросов в его адрес со стороны защиты. 

 

 
ForUm

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