Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они не смогли договориться по миротворцам на Донбассе.

Об этом Климкин сообщил журналистам в Мюнхене, передает Украинская правда.

«Мы долго говорили о международных операциях. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого мы не можем ни о чем говорить, ни о каком дальнейшем процессе. Я так понимаю, что мы должны продолжать дискуссию. Пока мы ник чему не договорились. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше», - сказал глава МИД Украины.

Он рассказал, что попросил Лаврова «оказать влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности».

Кроме того, министры обсудили вопросы СЦКК и каким образом центр может возобновить работу после того, как россияне вышли из его состава.

Как известно, встречу глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене могут перенести. Она может произойти или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля.