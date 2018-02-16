Встреча глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене может произойти или в пятницу очень поздно вечером, или завтра, 17 февраля.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«Мы договариваемся - или более поздний срок для министерской встречи, или соответственно - завтра, скорее всего», - сказал он.

Климкин заверил, что украинская сторона готова на любое время встречи, «хоть в три ночи».

Перенос встречи он объяснил «чисто логистическими проблемами» - министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль должен был срочно отбыть в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.

При любых условиях Францию ​​будет представлять политический директор, который имеет все полномочия.

Напомним, встреча глав МИД «нормандской четверки» должна была состояться в Мюнхене без французского министра.