Оболонский районный суд Киева досрочно прекратил допрос Президента Петра Порошенко по делу о госизмене Виктора Януковича из-за некорректных вопросов в его адрес со стороны защиты. Об этом сообщает 112 Украина.

«Защитники (Януковича. - Ред.) умышленно ставят вопросы, не касающиеся данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить ваш допрос, поблагодарить за то, что отнеслись ответственно к повестке, которую суд направил вам на прошлой неделе», - обратился председательствующий судья к Президенту.

В свою очередь, обращаясь к адвокатам, судья сказал следующее: «Суд вынужден воспользоваться своим правом и прекратить свой допрос, это будет оставаться на вашей правовой совести».

Как сообщает Украинская правда, адвокат Януковича Виталий Сердюк спросил Президента, почему во время его недавнего отпуска (которую Порошенко провел на Мальдивах. - Ред.) никто не принял никакого решения о его самоустранении.

Таким образом защита провела параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в 2014 году. Тогда после его побега Верховная Рада приняла постановление о самоустранение Януковича от исполнения обязанностей президента и назначила и.о. главы государства Александра Турчинова.

В заседании объявлен перерыв.

До этого Порошенко успел ответить на несколько вопросов судьи и прокуроров. Больше всего с президентом общалась сторона защиты, вопросы в основном касались событий в Крыму, а также ситуации в Киеве после самоустранения Януковича.

Допрос проводился в режиме видеоконференции по соответствующему ходатайству прокуратуры, которая сослалась на официальное прошение Администрации Президента.